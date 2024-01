Après Pastef France, Pastef Espagne réunit 53 millions pour financer la campagne

Les militants et sympathisants du parti dissout Pastef, établis dans la diaspora, enchaînent les levées de fonds pour le financement de la campagne de leur candidat à la Présidentielle du 25 février 2024.



Samedi, Pastef France a organisé un dîner et réussi à collecter 125 millions de CFA. Dimanche soir, leurs camarades de l’Espagne ont imité le modèle pour collecter à leur tour 53 millions CFA.



Les responsables dudit parti, El Malick Ndiaye et Guy Marius Sagna se sont rendus sur place pour assister à cette campagne de levée de fonds.