Après avoir rencontré le Collectif « NOO Lank », Mody Guiro et la CNTS annoncent une concertation avec les autorités

La Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal (CNTS), a reçu dans ses locaux, ce mercredi 18 décembre 2019, le Collectif « NOO Lank » avec qui ils se sont entretenus suite à leur manifestation de vendredi 13 qui a été autorisée, pour dire non à la hausse du prix de l’électricité. Le Secrétaire général de la CNTS leur a fait savoir qu’ils prendront langue avec les membres, avec la direction de la Senelec, le ministère de l’Energie et peut être avec le président de la République pour prendre la bonne décision.



« Je viens de recevoir la délégation du collectif « NOO Lank ». Je les ai écoutés. Ils m’ont montré qu’ils voulaient m’entretenir de leur mouvement qui a été créé à la suite de l’augmentation du prix de l’électricité, et qu’ils avaient organisé une manifestation. Dès l’instant que la CNTS est une organisation structurée qui a ses organes et son mode de fonctionnement, nous n’avons pas été présente à cette manifestation. Notre position, même si les revendications s'avèrent justes, c'est d'essayer de discuter avec nos camarades, d’informer nos organes et de prendre position » », a indiqué Mody Guiro, Secrétaire général de la CNTS.



Poursuivant ses propos, M. Guiro, par ailleurs Président de la CSI (Confédération Syndicale Internationale) Afrique de rappeler : « Nous avons des adhérents, nous avons des affiliés de la Senelec également organisés en Centrale Syndicale. Notre devoir, c’est de nous asseoir et d’échanger avec eux. La deuxième procédure à notre avis, c’est de prendre langue avec la direction de la Senelec le ministère de l’Energie et peut être avec le Président de la République. Après cela, nous pouvons assurer notre responsabilité en tant que Centrale Syndicale. Nous leur avons dit que nous ne sommes pas contre cette manifestation, c’est leur droit de manifester, mais nous avons aussi à notre niveau besoin de nous concerter pour prendre la bonne décision ».