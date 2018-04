Après avoir snobé Idrissa Seck, Talla Sylla l’avertit : «l'année prochaine, nous ne l'accepterons pas»

Talla Sylla a invoqué l’article 32 du Code général des Collectivités locales pour expliquer sa posture face à Idrissa Seck lors du défilé du 4 avril dernier à Thiès. En effet, pour le maire de Thiès, le président du Conseil départemental de la capitale du rail n’a pas mis son écharpe aux couleurs du Sénégal en se présentant à cette cérémonie.



Selon lui, Idrissa Seck est habitué des faits puisque c’est la troisième fois de suite qu’il fait la même chose. C’est pourquoi, révèle-t-il, il avait pris les devants pour avertir les autorités administratives. «Cette année, j’ai pris les devants mais en insistant un peu plus auprès des autorités militaires et le gouverneur de la région, en leur disant que la situation ne pourrait pas se reproduire sans réaction».



Et de poursuivre : «Donc en ne me levant pas à son arrivée, constitue la réaction la plus polie à ce manque de respect notoire aux différentes règles de la République, des principes et des symboles. Si nous sommes invités en tant que maire de la ville et en tant que président du Conseil départemental à aller nous incliner devant le drapeau national, ce n’est pas parce que nous sommes plus citoyens que les autres, c’est parce que nous occupons des fonctions de représentation qui nous imposent d’avoir cette démarche pour représenter les populations devant le drapeau national. J’ai même dit au gouverneur que s’il était venu lui-même en costume, je ne me serais pas levé parce que tout simplement nous sommes dans le terrain de la République».