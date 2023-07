Après l'annonce de sa dissolution, le Pastef promet de répliquer juridiquement

Le Bureau Politique National de Pastef Les Patriotes a réagi dans un communiqué à la suite de l'annonce par le ministre de l'Intérieur de la dissolution de la formation politique de Ousmane Sonko.



« Macky Sall veut entraîner tout le Sénégal dans sa chute, puisque le peuple s'est opposé à sa troisième candidature illégale. Dans sa volonté despotique de se maintenir au pouvoir au Sénégal, fût-ce par procuration, Macky Sall vient d'ouvrir les vannes du chaos en emprisonnant, sous des motifs fallacieux, son principal opposant Ousmane Sonko, favori à l'élection présidentielle de février 2024, et en décidant de dissoudre par la même occasion le parti politique dont il est

le Président, Pastef-Les Patriotes », a dit le parti.



« Jusqu'à l'avènement du régime dictatorial de Macky Sall, le Sénégal était le seul pays stable de l'Afrique de l'Ouest. Cette stabilité est désormais compromise, car le PEUPLE n'acceptera jamais cette ultime forfaiture contre le Président Ousmane Sonko, le Parti Pastef-Les-Patriotes et la démocratie sénégalaise. Ce énième décret antidémocratique de Macky Sall, est un non événement. La seule chose qui vaille c'est la participation du Président Ousmane Sonko, le porteur du Projet pastef, à la présidentielle de 2024 », ajoute la note.



Sur le plan politique, le Pastef rappelle que Pastef-Les Patriotes n'est jamais parti à une élection sous sa bannière. En, 2017 Ndawi askan wi, 2019 Sonko President et 2022 locales et législatives - Yewwi Askan Wi Et en 2024, ce sera SONKO PRÉSIDENT!



Sur le plan juridique, Pastef-les Patriotes n'a par ailleurs pas encore reçu une quelconque notification. « Et dès que nous la recevrons, nous l'attaquerons par les voies légales, car ce décret est d'une illégalité flagrante », promettent Les Patriotes.



Est-il besoin enfin de rappeler que Pastef-Les-Patriotes est l'un des rares partis politiques légalement constitués au Sénégal et s'acquittant de toutes ses obligations légales ?



« Nous avons par contre bien vu un mouvement politique participer aux dernières élections locales comme législatives et remporter des sièges, sans récépissé. Pastef-Les Patriotes pastef n'a jamais commis d'infraction et n'a jamais fait l'objet de poursuites », disent-ils.