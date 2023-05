Après le clash Barth-Sonko, Idy et Dr Abdourahmane Diouf entrent dans la danse

Après le clash entre le maire de Dakar, Barthélémy Dias et l’opposant Sonko, c’est au tour Idrissa Seck et son ancien numéro 2, Dr Abdourahmane Diouf d’entrer dans la danse. Dans une interview avec le groupe Emedia, le leader de Rewmi a exprimé sa déception de son ex-porte-parole qui, selon lui, raconte des histoires. Dr Diouf réplique en disant qu’il est « heureux de l’avoir déçu ».



« Heureux de vous avoir déçu Idy ! Heureux d’être resté dans la ligne droite des 899.555 Sénégalais qui vous ont fait confiance en 2019 et que vous avez trahis ! Heureux de n’avoir pas pu vous accompagner quand vous désertez vos responsabilités pour des compromissions puériles ! Heureux de continuer à endurez d’une belle endurance loin des privilèges du pouvoir ! Heureux d’être moi-même et de pouvoir rester dignement au service de mon pays ! », a-t-il posté sur sa page Facebook.