Après le mouvement Suqali Sopi, Oumar Sarr et Cie créent un nouveau parti

Les anciens compagnons de Me Abdoulaye Wade dont Oumar Sarr, Me Amadou Sall, Babacar Gaye et Cie, ont définitivement tourner le dos à leur ex mentor. Ils ont créé le Nouveau Parti Démocratique (NPD). Une façon pour eux de prendre leur destin politique en main après avoir subi les foudres du père de Karim Wade.



Dans une déclaration dont L’AS détient copie, les membres et sympathisants du mouvement Suqali Sopi, mis en place après leur exclusion des rangs du Parti démocratique sénégalais (Pds), comptent avec leur nouveau parti, proposer une alternative crédible et ouvrier au Sénégal et à l’Afrique une nouvelle perspective fondée sur la liberté, la démocratie, l’unité, le développement et la solidarité en inspirant aussi des acquis du mouvement démocratique et social du pays.



« Il est temps de reconnaître que c’est le citoyen qui est non seulement l’objet et le moteur du développement mais aussi le centre des préoccupations. C’est ainsi que de nouveaux modes de fonctionnement des partis et organisations doivent permettre de repenser l’organisation et l’ancienne politique », ont-ils déclarés Oumar Sarr et Cie.



Ils appellent les Sénégalais à imprimer avec eux leur volonté de participer aux prochaines échéances électorales pour conquérir démocratiquement le pouvoir au grand bien des masses.