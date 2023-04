Après son refus de déférer à la convocation de la Dic, Outhmane Diagne donne de ses nouvelles

Outhmane Diagne, le coordonnateur de la "Mafia Kacci Kacci" (un mouvement d’activistes actifs sur les réseaux et soutien manifeste du candidat Ousmane Sonko) donne de ses nouvelles après avoir refusé de déférer à la convocation de la Division des investigations criminelles (Dic) lundi. Sur sa page Facebook, il précise avoir "choisi la désobéissance". Et informe qu'il "assume" sa décision.



"Je vais bien alhamdoulilah et je tiens le coup. J'ai choisi la désobéissance et je l'assume. Je continuerai de résister face à l'injustice et la dictature quoiqu'il m'en coûtera. Merci à tous pour vos soutiens et prières", a-t-il écrit.