Arabie Saoudite : Mbaye Diagne, sacré et meilleur buteur en D2

Al Qadisiya a réussi à obtenir le titre et la promotion en Saudi Pro League pour la saison prochaine, et cela grâce à une victoire précieuse obtenue mardi dernier contre Al.Safa avec un score de 1-0 lors de la 34e et dernière journée. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Mbaye Diagne, démontrant ainsi une fois de plus son importance pour l'équipe.



L’unique but de cette rencontre a été marqué sur penalty, dans les arrêts de jeu, par Mbaye Diagne. Avec cette nouvelle réalisation, l’attaquant international sénégalais finit meilleur buteur du championnat avec 26 buts, pour 3 passes décisives, en 32 matchs joués.



La consécration et la montée obtenues, le joueur de 32 ans termine meilleur buteur du championnat, notamment devant des attaquants comme son compatriote Ablaye Vieux Mbengue qui compte 14 buts. L'attaquant international sénégalais devient par ricochet le meilleur buteur sénégalais à l'étranger, devant Chérif Ndiaye (Étoile rouge de Belgrade) et Sadio Mané (d'Al Nassr) qui ont inscrit respectivement 20 et 19 buts en championnat.



Il retrouvera en première division ses compatriotes Sadio Mané, Édouard Mendy ou encore Kalidou Koulibaly.