Arrestation d'un homme pour tentative d'assassinat de Sonko : Les explications du Procureur général

En effet, Yarga Sy a été arrêté dans le cadre d'une enquête confiée à la Sûreté urbaine de Dakar par le procureur de la République près le tribunal de Grande instance de Dakar, a déclaré le procureur Bakhoum.



« Il a été relayé par beaucoup de médias de la place que monsieur Ousmane Sonko, citoyen sénégalais, aurait été victime d'une tentative d'assassinat en d'autres termes que des personnes non identifiées auraient tenté de porter atteinte à son intégrité physique, je dirais même à sa vie". Tentative d'assassinat ou plutôt que tentative de meurtre parce que le meurtre peut être une homicide volontaire ou une homicide involontaire. Par contre l'assassinat procède d'une préparation d'un plan et d'un stratagème préalablement mûri, réfléchi et exécuté froidement », a dit M. Bakhoum.



Selon le procureur, le mis en cause a été appréhendé à la suite de saisies d'objets et de perquisitions menées après des informations de presse faisant état d'une tentative d'assassinat sur M. Sonko, le 16 mars, jour de son procès contre le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang, alors qu'il était sur le chemin du tribunal.



Yarga Sy qui dit être un militant de Pastef, "est en instance de déferrement", selon le procureur général, qui a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire. Il est poursuivi pour « tentative d’assassinat, homicide involontaire et jet d’un liquide pouvant nuire à l’intégrité physique d’une personne ».