Arrestation de Bougazelli pour trafic de faux billets : Macky Sall très « énervé »

Le président de la République est dans tous ses états. Macky Sall a été « très déçu et énervé » après avoir appris l’arrestation jeudi, du député de la mouvance présidentielle, Seydina Fall dit Bougazelli, pour "trafic de faux billets", informe le journal « Le Quotidien ».



Arrêté puis libéré jeudi soir suite à l'ouverture d'une enquête sur le trafic de drogues et de faux billets, le parlementaire sera à nouveau entendu par la gendarmerie sénégalaise ce vendredi dans la matinée. Durant son audition, le député « Baye Fall de Macky Sall » a soutenu que "c’est un complot et une transaction foncière qui a mal tourné".