Arrestation de Sonko : des échauffourées à la cité Keur Gorgui, des pneus brûlés à Yarakh

Le Sénégal renoue avec les manifestations. Des échauffourées ont été notées dans certaines localités de Dakar notamment à Yarakh et à la cité keur Gorgui, à la suite de l’arrestation du leader de Pastef, Ousmane Sonko , pour « vol de téléphone portable et appel à l’insurrection ».



A la cité Keur Gorgui où réside le leader de Pastef, les jeunes font actuellement face aux forces de l’ordre. Ils s’échangent des jets de pierres et grenades la lacrymogènes.



A Yarakh, sur la route de Rufisque, des pneus y sont brûlés.

Aminata Diouf

div id="taboola-below-article-thumbnails">