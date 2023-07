Arrestation de Sonko : ses avocats feront face à la presse ce dimanche

Les avocats de Ousmane Sonko, arrêté vendredi pour « vol de téléphone portable », feront face à la presse ce dimanche. Me Ciré Clédor Ly et ses camarades vont apporter des précisions sur la situation de leur client qui a entamé une grève ce jour.



Face à la presse hier, samedi, le procureur de la République, Abdou Karim Diop, a déclaré que le leader de Pastef « sera poursuivi pour appel à l’insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sureté de l’Etat, complot contre l’autorité de l’Etat, acte et manœuvre à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, mais également de vol à l’arraché ».