Assemblée Nationale : le budget du Ministère du Tourisme arrêté à plus de 145 milliards F CFA

Le projet de budget 2022 du Ministère du Tourisme et des Transports aériens est arrêté à 145. 797.149. 893 FCFA en autorisations d'engagement (AE) et à 35.397. 83.680 FCFA en crédits de paiement (CP). Par programme, ce projet de budget est réparti comme suit : pour le Développement des Infrastructures aéroportuaires, pour l'exercice 2022, les crédits dudit programme sont arrêtés à 95. 784.617.706 FCFA en autorisations d'engagement et à 18. 651. 356. 442 FCFA en crédits de paiement.En ce qui concerne le programme de Développement de la Sécurité et de la Sûreté des Transports aériens, les crédits de ce programme sont fixés à 879.124.257 FCFA en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.Pour le programme Développement de l'Offre touristique, pour l'exercice 2022, les crédits dudit programme sont fixés à 48. 248. 361. 951 FCFA en autorisations et à 14.982. 257.002 FCFA en crédits de paiement.S’agissant du programme Pilotage, Coordination et Gestion administrative, pour l'exercice 2022, les crédits de ce programme sont arrêtés à 885. 045. 979 FCFA en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.Prenant la parole, le Ministre a indiqué que ledit projet est élaboré dans un contexte de pandémie de Covid-19, avec ses répercussions négatives, notamment dans le secteur du tourisme et des transports aériens. Ce qui a provoqué une baisse de 18,7% sur la valeur ajoutée des services d'hébergement et de restauration passant de 156.900.000.000 FCFA, en 2019, à 127.500.000.000 FCFA, en 2020.Par ailleurs, Monsieur le Ministre a retracé la vision de la politique de son département, retenue pour l'horizon 2035 par le PSE. A cet effet, il a indiqué que cette vision s'inscrit dans une option de développement du Hub multi-services, dont la mise en exécution se fera à travers le développement de zones touristiques intégrées, le développement du micro-tourisme et celui du Hub aérien sous régional.Dans la même dynamique, il a annoncé que son département a élaboré le Plan stratégique et opérationnel de Développement du Tourisme et des Transports aériens (PSODTTA) 2020-2025. Ce plan, précisera-t-il, repose sur cinq (05) axes qui sont adossés à vingt-cinq (25) chantiers prioritaires, déclinés dans les quatre (04) programmes du Document de Programmation pluriannuelle des Dépenses (DPPD) du ministère.Dans la même lancée, Monsieur le Ministre a évoqué la mise en œuvre d'une stratégie Hub aérien, destinée à faire du Sénégal le premier hub aérien de l'Afrique de l'Ouest.