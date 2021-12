Assemblée national : le budget du Ministère de l'Elevage arrêté à 29. 079. 185. 042 FCFA

Les députés ont voté, ce samedi 11 décembre 2021 le projet de budget 2022 du Ministère de l'Elevage et des Productions animales arrêté à 29. 079. 185. 042 FCFA en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP).



Par programme, ce projet de budget est réparti comme suit : Programme 1025 : Pilotage, Coordination et Gestion administrative, pour l'exercice 2022, les crédits dudit programme sont arrêtés à 2. 754. 922.017 FCFA en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.



Pour le programme, Productions animales pour l'exercice 2022, est évalués à 24. 199. 116. 691 FCFA en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.



Concernant le programme Santé animale et Santé publique vétérinaire, pour l'année 2022, les crédits dudit programme sont arrêtés à 1. 852. 160. 725 en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.



Le programme de Mise en marché des produits animaux s'élèvent à 272.985. 609 FCFA en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.