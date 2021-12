Assemblée nationale: Abdoulaye Daouda Diallo s’exprime sur la situation de La Poste

Répondant à l'interpellation relative à la situation de la SN LA POSTE, Abdoulaye Daouda DIALLO dira que « cette structure doit une importante somme d'argent à l'État du Sénégal Il fera aussi noter que, sur instruction de Monsieur le Président de la République, une Commission de réflexion sur la restructuration de ladite entité a été mise sur pied. Le travail étant déjà terminé, une banque postale est envisagée pour davantage continuer les activités de cette structure », a-t-il ajouté.



Abordant l'impact de la pluviométrie sur le taux de croissance, il a d'abord rappelé que l'agriculture a déjà valu des satisfactions, particulièrement en 2020 avec un taux de croissance qui s'est retrouvé, en définitive, positif grâce à une performance enregistrée dans la production agricole.



Toutefois, il a tenu à relativiser la corrélation du taux de croissance/pluviométrie, en ce sens que pendant ces dernières années, des taux de croissance de 5,6 voire 7 % ont été notés, en dépit d'une pluviométrie relativement faible.



Concernant les critères de convergence, le Ministre a rappelé la suspension temporaire du Pacte de Convergence, de Croissance et de Solidarité de l'UEMOA dans le but de permettre aux Etats membres de l'Union de disposer de plus de flexibilité budgétaire pour contenir les effets négatifs de la pandémie. Il a toutefois précisé que le Sénégal continuera à mettre l'accent sur la viabilité externe de son économie.

Satisfaits des réponses apportées par Monsieur le Ministre, les députés ont adopté, à la majorité, les différents Programmes du projet de budget 2022 du ministère des Finances et du Budget.