Assemblée nationale : Toussaint Manga parle de "banalisation" de levée de l’immunité parlementaire des députés

Toussaint Manga le député de l’opposition a décrié la façon de lever l’immunité parlementaire des députés au Sénégal. Selon lui, avant de lever l’immunité parlementaire d’un député, il faut avoir la teneur du fond de dossier. Toussaint Manga, qui dit ne pas avoir le fond du dossier, a décidé de s’abstenir lors qu’il a été demandé à la plénière mardi de voter. Le député trouve qu’il y a une banalisation de levée de l’immunité des députés.



« Je me suis abstenu par principe. J’ai toujours décrié la légèreté avec laquelle on lève l’immunité parlementaire des députés. Pour moi, avant de lever l’immunité parlementaire d’un collègue, il faut avoir la teneur du fond de dossier. Savoir réellement pourquoi je dois, où ne pas voter pour lever cela. Comme je l’ai toujours décrié, avec celle des députés de l’opposition. Je réitère encore mon cri de cœur », a déclaré Toussaint Manga.



Le député de l’opposition a décidé de s’abstenir pour la levée de l’immunité parlementaire de ses collègues par principe. « La fonction du député est une fonction sacrée. À mon avis, il faudrait permettre aux autres députés de voir la quintessence des accusations, d’avoir le fond de dossier pour qu'en toute liberté, qu’ils puissent choisir de lever ou de ne pas lever. N’ayant pas le fond du dossier, ne sachant pas réellement qu’est ce qui est incriminé, qu’est ce qu’on incrimine. C’est pourquoi j’ai décidé de m’abstenir. Et ça, c’est par principe. Je ne cherchais pas à lever l’immunité parlementaire d’un collègue parce qu’il est de Benno Bokk Yaakaar ou-bien de l’opposition », dit-il.



Mieux, ajoute Toussaint Manga : « Je trouve beaucoup de légèretés de levée de l’immunité parlementaire des députés au Sénégal. Et j’estime que le député doit être quelqu’un suffisamment protégé. Cela ne doit pas être banal. Et j’ai constaté qu’il y a une banalisation de la levée d’immunité parlementaire d’un collègue ».