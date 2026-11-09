Mutation statistique : le Sénégal réévalue le niveau de sa richesse nationale de 16,7 %

Le paysage économique sénégalais fait l’objet d’un recalibrage d’envergure. Dans le cadre de la mise en œuvre de la quatrième Stratégie nationale de Développement de la Statistique (SNDS IV), l’ANSD a finalisé la mise à jour des séries historiques des comptes nationaux. L’objectif est de garantir la comparabilité temporelle des données après l’adoption de 2021 comme nouvelle année de base en remplacement de l’exercice 2014.



Un PIB rehaussé mais une croissance stable



Le premier enseignement de cet exercice tient au relèvement du niveau du Produit intérieur brut (PIB) nominal. Sur la période 2014-2021, la richesse produite par le Sénégal a été réévaluée à la hausse de 16,7 % en moyenne par rapport aux estimations précédentes. L’écart le plus significatif apparaît dès la première année d’analyse, avec un PIB nominal révisé à +20,5 % en 2014 (17 316 milliards de FCFA contre 15 261 milliards de FCFA dans la série antérieure).



Cette réévaluation ne traduit pas une accélération brutale de l'activité, mais reflète l'intégration de nouvelles sources de données et d'améliorations méthodologiques. Celles-ci concernent notamment la prise en compte de l’autoconstruction des ménages, la valorisation du transport routier et de la restauration, la recherche & développement, la prospection minière ou encore l'évaluation des activités illégales.



Malgré ce rehaussement du niveau général de la production, la trajectoire de la croissance réelle reste constante. Entre 2015 et 2021, le taux de croissance moyen s’établit à 5,4 % selon la nouvelle série, contre 5,5 % dans l’ancienne. Une inflexion notable est toutefois enregistrée en 2019, où la croissance ressort à 6,5 % (contre 4,6 % auparavant), en raison d'une forte réévaluation de la production immobilisée liée aux phases préparatoires de l'exploitation des gisements d'hydrocarbures.



Un outil de pilotage pour les réformes



Menés avec l'appui technique de l'Institut national de la Statistique et des Études économiques (INSEE) et le soutien de la Banque mondiale et de la Banque africaine de Développement (BAD), ces travaux ont fait du Sénégal un pays pilote pour le test du nouveau module de rétropolation de l'outil ERETES.



Pour les autorités économiques et les analystes, disposer d'une série chronologique cohérente de 2014 à 2024 constitue un enjeu stratégique. Ces données révisées serviront désormais d'ancrage au cadrage macroéconomique et budgétaire, à l'élaboration des comptes trimestriels ainsi qu'à l'évaluation de l'impact des politiques publiques.