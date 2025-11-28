Attaque de militaires à Washington : Trump annonce vouloir empêcher toute immigration « du tiers-monde »

Une des militaires de la Garde nationale, attaquée par balles par un suspect de nationalité afghane mercredi, est décédée. Le président américain promet de chasser des Etats-Unis « toute personne qui est incapable d'aimer » le pays.



La colère de Donald Trump monte encore d'un cran. Après l'attaque par un suspect afghan de deux membres de la Garde nationale à Washington mercredi, et l'annonce de la mort de la soldate touchée, le président américain promet un sérieux tour de vis à sa politique anti-immigration. « Je vais suspendre définitivement l'immigration en provenance de tous les pays du tiers-monde afin de permettre au système américain de se rétablir complètement », a écrit Donald Trump dans une longue diatribe sur son réseau Truth Social, à l'occasion de la fête de Thanksgiving.



D'après lui, la population étrangère des Etats-Unis s'élève à 53 millions de personnes, « dont la plupart sont sous aide sociale, proviennent de nations en faillite, de prisons, d'institutions psychiatriques, de gangs ou de cartels de la drogue ». Une situation qui « ronge » les citoyens américains « patriotes ». « Ce fardeau des réfugiés est la principale cause de dysfonctionnement social en Amérique, quelque chose qui n'existait pas après la Seconde Guerre mondiale (écoles défaillantes, criminalité élevée, déclin urbain, hôpitaux surpeuplés, pénuries de logements et déficits importants, etc.) », affirme Donald Trump.



Réduire les « populations problématiques »

Le républicain menace d'annuler « des millions » d'admissions d'étrangers accordées par le gouvernement de son prédécesseur démocrate Joe Biden. Son administration, assure-t-il, va « chasser toute personne qui n'est pas un atout pour les Etats-Unis ou qui est incapable d'aimer notre pays, mettre fin aux bénéfices et subventions fédéraux pour les non-citoyens de notre pays, dénaturaliser les migrants qui nuisent à la tranquillité nationale, et expulser tout ressortissant étranger qui constitue un fardeau public, un risque pour la sécurité ou qui n'est pas compatible avec la civilisation occidentale ».