PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Au Brésil, la COP30 s'achève sur un accord a minima pour le climat

Les négociations sur le climat de la COP30 au Brésil ont débouché sur un accord adopté en séance plénière, samedi 22 novembre. Les 197 États sont parvenues à trouver un équilibre entre les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et le financement de la lutte contre le changement climatique. L'Union européenne se dit « déçue» de « cette COP qui est la manifestation d’une nouvelle réalité géopolitique ». Pour la France, c'est « la COP des Brics ».



Loin d'être assuré la veille au soir, un accord a fini par être trouvé in extremis et adopté lors d'une séance plénière (avec l'ensemble des États) retardée ce samedi après-midi. Il réflète l'équilibre des divergences entre pays et blocs de d'États.
 
Mais comment qualifier cette COP ? Réussite, succès, bilan en demi-teinte ? Tout dépend des points de vue, sur le fond comme sur la forme. Mais un aspect semble assez partagé : avec la signature de cet accord, le multilatéralisme climatique est sauf, tandis qu'il est en panne sèche dans d'autres institutions internationales. Pour le pays hôte, c'est un succès : « La science a prévalu, le multilatéralisme a gagné », a déclaré le président Lula depuis le G20 en Afrique du Sud.
RFI

Samedi 22 Novembre 2025 - 17:50


