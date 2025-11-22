Au Brésil, la COP30 s'achève sur un accord a minima pour le climat

Les négociations sur le climat de la COP30 au Brésil ont débouché sur un accord adopté en séance plénière, samedi 22 novembre. Les 197 États sont parvenues à trouver un équilibre entre les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et le financement de la lutte contre le changement climatique. L'Union européenne se dit « déçue» de « cette COP qui est la manifestation d’une nouvelle réalité géopolitique ». Pour la France, c'est « la COP des Brics ».

RFI

div id="taboola-below-article-thumbnails">