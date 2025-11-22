Au Brésil, la COP30 s'achève sur un accord a minima pour le climat

Loin d'être assuré la veille au soir, un accord a fini par être trouvé in extremis et adopté lors d'une séance plénière (avec l'ensemble des États) retardée ce samedi après-midi. Il réflète l'équilibre des divergences entre pays et blocs de d'États.
Mais comment qualifier cette COP ? Réussite, succès, bilan en demi-teinte ? Tout dépend des points de vue, sur le fond comme sur la forme. Mais un aspect semble assez partagé : avec la signature de cet accord, le multilatéralisme climatique est sauf, tandis qu'il est en panne sèche dans d'autres institutions internationales. Pour le pays hôte, c'est un succès : « La science a prévalu, le multilatéralisme a gagné », a déclaré le président Lula depuis le G20 en Afrique du Sud.
