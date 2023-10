Au moins 57 employés de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens tués dans la guerre à Gaza

La bande de Gaza, soumise depuis le 7 octobre à un siège total et des bombardements israéliens, a un besoin urgent d'aide « significative et continue », prévient le patron de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA).



Lors d'un point de presse à Jérusalem, Philippe Lazzarini a par ailleurs indiqué que son organisation avait confirmé la mort de 57 de ses employés dans le petit territoire palestinien depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas.