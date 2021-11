Au sommet extraordinaire sur le Mali et la Guinée, la Cédéao pourrait décider des sanctions

Les chefs d’État de la Cédéao partagent la même préoccupation : il faut un retour à un ordre constitutionnel en Guinée et au Mali, avec l’organisation d’élections transparentes. Mais comment y parvenir ?



En quelques mois, il y a eu deux coups d’Etat au Mali, un en Guinée. Deux lieutenants-colonels à la tête des deux pays, deux transitions politiques en cours.



À Accra, les discussions vont notamment tourner autour de la durée du pouvoir militaire dans les deux pays. À Conakry, contrairement à Bamako, il n’y a pas de véritable front anti-junte avec des manifestations et un gouvernement civil vient d'être mis en place, rappelle notre correspondant à Conakry. Les ambassadeurs des pays membres de la Cédéao à Conakry appellent à la compréhension.



Des officiels ouest-africains en poste à Conakry appellent la Cédéao à faire preuve de compréhension à l'égard de la Guinée



Moktar Bah



Dans les deux pays, il faut tourner la page, insistent les interlocuteurs.

Dans la capitale malienne, le chronogramme qui fixait à fin février 2022 l’organisation des élections présidentielles et législatives est quasiment caduc. Car le gouvernement malien entend, avant de fixer de nouvelles dates, organiser des « Assises nationales ». Mais une partie de la classe politique a déjà annoncé qu’elle boycottera ces « Assises ».



L’autre enjeu de la rencontre d’Accra est de savoir si des sanctions vont être adoptées à l’encontre du Mali et de la Guinée. Et si oui, si elles seront économiques ou ciblées, donc contre des individus spécifiques.