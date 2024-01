Audience avec Macky Sall: la réaction de Bougane Guèye suite au communiqué de la Présidence

Le leader du mouvement Geum sa bopp, Bougane Guèye Dany, par ailleurs candidat recalé au parrainage, a réagi au communiqué de la Présidence de la République après la rencontre entre le chef de l’Etat Macky Sall et le collectif des candidats recalés au parrainage. Bougane Gueye Dany n’exclu pas de soutenir l’initiative du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) pour une commission d’enquête parlementaire pour des « soupçons de corruption » contre certains membres du Conseil constitutionnel.



« Le communiqué présidentiel renforce notre décision de ne pas répondre à l’invitation du Président Macky Sall. Après la publication de la liste finale des candidats approuvés par le Conseil constitutionnel, aucune contestation n’est possible. Alors pour nous, il y avait plus d’intérêt d’assister à une audience avec le président de la République », a-t-il confié.



D'ailleurs, le leader mouvement Geum sa bopp continue le combat. « Nous avions déjà souligné que cette rencontre, postérieure à la décision du Conseil constitutionnel, serait dénuée de sens. Aujourd’hui, le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) rejoint les candidats écartés, et leur lutte deviendra la nôtre. Les accusations portées contre le Conseil constitutionnel par le PDS sont graves, impliquant des allégations de corruption », a dit Bougane Gueye Dany.



« Si ces accusations sont confirmées, tout le processus devrait être réévalué, et nous ne pouvons pas continuer dans un processus biaisé. Donc le combat continue, et tous les Sénégalais doivent dénoncer cette situation », a-t-il fait savoir.