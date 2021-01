Audit du fichier électoral: les 9 experts du Cabinet Era, présentés à l’opposition ce mardi, leurs Cv dévoilés

Les neuf (9) experts choisis par le Cabinet Era, suite à un appel à candidature dans l’optique de procéder à l’évaluation du processus électoral et à l’audit du fichier électoral, vont être présentés à l’opposition ce mardi 5 janvier 2021, après que la mouvance présidentielle a marqué son accord. Selon Source A qui vend la mèche, les 5 évaluateurs et 4 auditeurs dont aucun Sénégalais ne fait partie, sont issus entre autres du Mali, du Bénin, de la Guinée Conakry, de la Belgique, entre autres.



Le Cabinet va présenter les Cv (Curriculum Vitae) et expérience de ses techniciens dans le domaine des élections à l’opposition qui participera aux travaux sauf changement de dernière minute.



La même source de renseigner que les experts choisis traînent non seulement des états de services irréprochables dans le domaine des élections, mais ils sont du troisième Cycle.



Il fallait au minimum être détenteur d’un diplôme de Master en sciences informatiques, statistiques, d’un diplôme d’études supérieures universitaires en biométrie, ou dans un domaine équivalent. En plus d’être détenteur d’une expérience de 10 ans dans la mise en œuvre des processus d’inscription des électeurs.