Audition à la Dic : les précisions de Cheikh Oumar Diagne

Cheikh Oumar Diagne arrêté hier dimanche chez lui par les éléments de la Division des investigations criminelles (Dic), a été placé en garde à vue. Le secrétaire général du Rassemblement pour la vérité est poursuivi pour "appel à l'insurrection, appel à la violence contre les institutions et atteinte à la sûreté de l'Etat".



Lors de son audition, il a reconnu la paternité des propos en cause après visualisation d’une séquence vidéo. Toutefois, informe Libération qui donne l'information dans sa parution de ce lundi 20 mars, il a nié le délit d’appel à l’insurrection.



D'après ses dires, il n'a aucunement appelé à l'insurrection mais, en tant que citoyen et acteur politique, s’est-il défendu, il a voulu lancer un appel au chef de l’État afin de parer à tout abus de pouvoirs de sa part. Il a également soutenu qu'il faisait appel au peuple sénégalais pour un rassemblement contre tout abus de pouvoir. Il a aussi soutenu avoir lancé un appel au peuple sénégalais pour un rassemblement pacifique d’au moins 1 million de manifestants pour exiger non seulement la démission du Président Macky Sall aussi la libération des détenus politiques et en enfin réclamer justice pour toutes les agressions et meurtres commis depuis le mois de mars 2021.



Quant à Abdou Karim Gueye, il a refusé de répondre aux questions des enquêteurs. Il a gardé le silence.