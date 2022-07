Autres listes de l'opposition à la solde de Macky : Aar Sénégal condamne les propos de Sonko et soutient qu'il "ment"

«Ousmane Sonko sait pertinemment qu’aucune personnalité dans ce monde ne peut mettre à sa solde les leaders qui composent la coalition AAR SÉNÉGAL qui ont démontré par leurs parcours et par leurs comportements qu’ils pouvaient se sacrifier pour l’intérêt national et qu’ils n’étaient nullement obnubilés par l’argent», a écrit M. Bocoum dans le communiqué.

Avec ces propos, selon M. Bocoum, Ousmane Sonko montre ainsi qu'il était «l'instigateur du mensonge» largement relayé voulant faire croire que «notre coalition était une opposition dans l'opposition». Bocoum de rappeler : « Ousmane Sonko, qui déclarait que les forfaitures du régime de Abdoulaye Wade étaient à l’origine de son engagement politique et que celui-ci méritait d’être fusillé au même titre que ses prédécesseurs, doit nous dire qu’est-ce qui a vraiment changé pour qu’il ravale ses vomissures ?".

« N’avait-il pas déclaré que si « on devait retomber dans les mêmes travers que nous dénonçons, si on devait revenir nous allier avec ceux qui sont même à la base de notre engagement politique, mais finalement ça sera du temps perdu et peut-être même on aura été pire que ces gens là » ?, rappelle la coalition qui ajoute que «Ousmane Sonko ment et il sait qu’il ment».

Aar Sénégal ouvert à un début public

Selon la coalition dirigée par Thierno Alassane Sall, «cette déclaration inique révèle le caractère tortueux d’un homme qui fait de la manipulation et du mensonge des armes politiciennes, un homme qui positionne les acteurs politiques selon les intérêts de l’heure sans aucune conviction».

La coalition AAR SÉNÉGAL s'est dit «prête à engager tout débat public sur les questions brûlantes de l’heure», invitant les Sénégalais à «identifier les vrais candidats et à s’intéresser à leurs offres programmatiques pour que leur vote puisse servir à apporter les vraies ruptures au sein de l’Assemblée Nationale».

Dans un communiqué signé de son porte-parole Thierno Bocoum, la coalition AAR SÉNÉGAL condamne les propos “irrévérencieux et mensongers" de Ousmane Sonko selon lesquels toutes les listes de l’opposition à l’exceptbion de Yewwi et Wallu sont à la solde de Macky Sall.