Aux États-Unis, le Sénat valide la nomination du très conservateur Russell Vought à la tête du budget

Russell Vought est l'un des rédacteurs de Project 2025, un programme de 900 pages façonné par le cercle de réflexion Heritage Foundation. Sa nomination a été approuvée par 53 voix contre 47. Les démocrates sont effet opposés à la feuille de route très radicale de celui qui était directeur du programme politique du Parti républicain pour 2024.



« Russell Vought n’est pas un candidat comme les autres. C’est l’un des individus les plus marginaux et les plus à droite que le Sénat ait connu depuis très longtemps », a déclaré Chuck Schumer, le chef des démocrates au Sénat. « Il est l’architecte en chef du Project 2025. Il va faire du Project 2025 la politique officielle du gouvernement fédéral. Et au sein de l’OMB, il a le pouvoir de le mettre en œuvre, de nuire à tous les Américains. »







Patty Murray, sénatrice démocrate de Washington a déclaré sur le réseau social X que Vought était « un extrémiste qui a clairement fait savoir qu'il ignorerait les lois de notre pays, réduirait le financement qui aide les gens à travers le pays et donnerait à Trump un pouvoir sans précédent et inconstitutionnel ».



Les démocrates ont dénoncé ce choix dans des prises de parole au moment de l'appel de leur nom pour voter, ce qui est contraire au règlement du Sénat.





Russel Vought, 48 ans, est un militant du « nationalisme chrétien », une idée qui émerge au sein du Parti républicain selon laquelle les États-Unis ont été fondés en tant que nation chrétienne et que le gouvernement devrait désormais être imprégné de christianisme. Après avoir quitté la première administration Trump, où il était déjà directeur du Bureau du budget de la Maison Blanche (OMB), Russell Vought a fondé le Center for Renewing America, qui fait partie d’une constellation de groupes de réflexion de Washington qui ont développé le programme de Trump « Make America Great Again ». Vought est l'un des plus fervents partisans d'une réduction drastique des programmes et dépenses fédéraux.





Le retour de Russell Vought à la tête du budget intervient alors que l'OMB a publié le 27 janvier un mémo demandant la semaine dernière le gel de plusieurs milliards de dollars d'aides publiques afin d'en faire une revue d'ensemble et de s'assurer de leur conformité avec « les priorités présidentielles ». Le mémo a finalement été gelé par une juge fédérale de New York, et annulé, mais a provoqué une grande confusion au sein de l'appareil d'État américain.