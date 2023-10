Avant la rentrée parlementaire, les députés de BBY soldent leurs comptes avec Amadou Ba

Les députés de Benno Bokk Yakaar ( BBY, mouvance présidentielle ) ont reçu leur candidat pour la présidentielle de février 2024, en prélude de l'ouverture ce jeudi du marathon budgétaire. En marge d'un séminaire de renforcement des capacités, ils en ont profité pour dire leurs vérités à Amadou Ba, sur le parrainage, le manque de respect et de considération des ministres à leur endroit.



La trentaine de parlementaires qui ont pris la parole, ont demandé à Amadou Ba de descendre sur le terrain, d'intensifier les tournées et surtout de travailler à connaître les gens. Ils ont insisté sur les lenteurs constatées, les difficultés, mais aussi l'inorganisation à la base avec les querelles à gogo entre responsables politiques à la base.



La député de Diourbel en a profité pour attaquer frontalement la ministre de la femme, Fatou Diané qu'elle accuse de combattre les responsables et de faire du favoritisme.



Lors de sa prise de parole, le Premier ministre, par ailleurs candidat à la présidentielle de 2024 a reconnu les insuffisances et les lenteurs. Amadou Bâ a reconnu que sa tournée n'a pas été bien préparée et qu'il va veiller à remédier aux problèmes, rapporte "Les Echos".