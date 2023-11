Avis aux Médias - Bureau régional du HCDH pour l'Afrique de l'Ouest et Comité CMW

Consultations régionales (hybrides) sur l'Observation générale n° 6 relative à la convergence de la Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (GCM)



Dakar, Sénégal, 7 novembre 2023



Hôtel Pullman



9:00-9:30 - Cérémonie d'ouverture



Déclaration de M. Edgar Corzo Sosa, Président du Comité pour la Protection des Droits des Travailleurs Migrants et des Membres de leur Famille.



Déclaration du Représentant Régional du Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme en Afrique de l’Ouest, M. Robert Kotchani.



Discours d’ouverture du Ministre auprès de la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, chargé de la bonne Gouvernance et de la promotion des Droits Humains, M EL Hadji Momar SAMBE.