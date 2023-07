BBY : Abdoulaye Diouf Sarr et Abdou Aziz Diop candidats à la candidature à la Présidentielle de 2024

Deux candidats à la candidature pour la Présidentielle de 2024 se signalent à 48 heures après que le président de la République, Macky Sall, ait décidé de ne pas briguer un 3e mandat. Il s’agit de Abdoulaye Diouf Sarr et de Abdoul Aziz Diop, respectivement Directeur général du Fonsis (Fonds Souverain d'Investissements Stratégiques) et ancien membre du mouvement M23.



Messieurs Sarr et Diouf se sont signalés hier mercredi, lors de la rencontre entre Macky Sall et le Secrétariat exécutif national (Sen) de l’Apr. Les deux hommes ouvrent ainsi la liste des candidats à la candidature.



D’autres candidats émanant de Benno Bokk Yakaar ( BBY, mouvance présidentielle) sont en vue.