Bagarre à la 2Stv : les sanctions sont tombées pour Franc et Ama Baldé

Le Comité National de Gestion de la Lutte (CNG) a infligé des sanctions à Franc de l’écurie Wrestling Academy et Ama Baldé de l’écurie Falaye Baldé.



Ces derniers avaient vu leur reliquat bloqué par le CNG après leur bagarre lors de leur face-à-face à la 2Stv, en raison de leur non-présence aux convocations du comité. Lors de la réunion hebdomadaire du CNG, qui a eu lieu hier, lundi, des sanctions ont été prises à leur égard.



Franc, qui a été auditionné vendredi dernier par la commission règlements et disciplines (CRD), a été suspendu 3 mois dont 1 ferme. «La Commission des règlements et discipline, après avoir délibéré, prononce une suspension de trois (3) mois dont un (1) mois ferme», a indiqué le CNG dans une circulaire.



Ama Baldé, lui, est suspendu jusqu'à comparution. «Le lutteur Ama Baldé n'a pas répondu à la convocation de la CRD pour une troisième fois. Pour mesures conservatoires, il est suspendu jusqu'à comparution et décision à intervenir avec confiscation de son reliquat», lit-on



La Commission a également suspendu Sokhou Bou Ndaw qui s'était invité dans la bagarre. «La CRD prononce une suspension de six mois ferme pour le lutteur Sokh Bou Ndaw», a ajouté la note.