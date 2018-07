Ballon d'or 2019 : quel joueur pour mettre fin à l'ère Messi-Ronaldo?

Six joueurs figurent dans cette sélection. A noté Luka Modric (Real Madrid /Croatie) Capitaine de la sélection croate, encore en lice en coupe du monde. Organisateur du jeu, meneur, buteur et récupérateur, il pourrait être le premier joueur croate à devenir Ballon d’or.



Kyllian Mbappé (Paris SG/France) est le nouveau visage du football, il éclate aux yeux du monde entier dans cette Coupe du monde en Russie. Après 6 mois exceptionnels à Monaco, Kylian Mbappé a pris son envol vers le PSG, où il côtoie Neymar et Edison Cavani.



Eden Hazard (Chelsea /Belgique), en emmenant la Belgique en quart de finale du Mondial en Russie, l’ancien joueur du Losc pourrait être paré d’or.



Raphaël Varane (Real Madrid/France) Après des saisons galères à cause des blessures, l’ancien Lensois a trouvé son rythme de croisière. Et s’il venait à décrocher la Coupe du monde, on ne voit pas pourquoi il ne serait le cinquième français à décrocher ce titre précieux.



Neymar (Paris SG/France) La star brésilienne est appelée depuis ses débuts à être la nouvelle gloire du foot auriverde. Et il est évident qu’il marche dans les pas de ses plus grands ainésque sont Pelé, Romario, Ronaldo et Ronadinho.



Antoine Griezmann (Atlético Madrid/France) Après avoir été vice-président d’Europe avec les bleus en 2016. La consécration serait des plus logiques pour Atoine Griezmann