Bamba Dieng est d'accord pour rejoindre Lorient: il va faire sa visite médicale

Un pas de plus vers le chasse-croisé entre Bamba Dieng et Terem Moffi. Selon les informations de RMC Sport, l'attaquant sénégalais de l'OM s'est à son tour mis d'accord avec Lorient, pour rejoindre les Merlus. Il prend la route de la Bretagne, où il est attendu pour sa visite médicale.



Dans l'autre opération, Moffi et l'OM sont aussi proches d'un accord. La réponse définitive du joueur est attendue prochainement.