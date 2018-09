Bamba Fall: Khalifa Sall est "toujours maire et nous..."

A l'occasion du lancement du parrainage de Khalifa Ababacar Sall cet après midi, le maire de Médina Bamba Fall a tenu à préciser le statut de leur candidat qui est révoqué de ses fonctions de maire par Macky Sall, à la présidentielle de 2019.



Selon lui, la décision du président de la République à la suite de la proclamation du verdict de la Cour Suprême n'est plus à jour, car les avocats de Khaliifa Sall ont introduit ce matin un recours en cassation. Ce qui justifie pour Bamba Fall, une possible annulation du décret présidentiel, étant donné que le maire de Dakar "demeure toujours un présumé".



Très en colère contre le pouvoir en place, Bamba Fall a en outre, accusé le chef de l'Etat de vouloir barrer la route à leur candidat. "toute cette manœuvre n'est rien qu'une stratégie pour bloquer Khalifa Sall à la course pour la présidence de 2019.