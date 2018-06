Bamba Ndiaye ne pardonnera pas à Idrissa Seck

Les excuses qu’Idrissa Seck a émises depuis la Mecque n’y feront rien, Bamba Ndiaye n’est pas prêt à tourner la page de la sortie du président du Rewmi sur les origines du conflit israélo-palestinien.



«Je ne varie pas dans ma position et je ne change rien dans mes propos. C'est clair…Comme il s'agit de blasphème, qu'il se repente auprès de son Seigneur. Entre lui et Allah, je ne m'interpose pas. Idrissa Seck a toute la possibilité de s'adresser à son Seigneur et je suis sûr que son Seigneur va lui pardonner», a-t-il déclaré sur la Rfm.



A l’en croire, cette faculté de pardonner ne lui appartient pas. Car, en lieu et place de demander pardon à quelques personnes, le président du Conseil départemental de Thiès devrait plutôt s’adresser à la Oumma islamique toute entière à qui il devrait présenter ses excuses».