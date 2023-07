Bara Dolly : « Karim Wade et Khalifa Sall ne sont ni voleurs ni comploteurs »

Le vice-président du groupe parlementaire Liberté- Démocratie et Changement, Abdou Mbacké Bara Dolly a fait savoir que Karim Wade et Khalifa Sall ne sont ni voleurs no comploteurs. Il va voter pour révision du Projet de loi n°11/2023 modifiant la loi n°65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de procédure pénale.



«Karim Wade et Khalifa Sall ne sont ni voleurs ni comploteurs. On connait tous dans ce pays, qui sont les comploteurs. Alors Karim Wade doit rentrer au pays », a plaidé le député ce jeudi à l’Assemblée nationale.



Après l’adoption du projet de loi portant modification de la Constitution, les députés examine le projet de loi qui concerne la révision du code de procédure pénale. En effet, la loi portant création de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI) devra connaître une modification qui devrait signer son arrêt de mort et déboucher sur la création d’un Parquet financier.



Le nouveau parquet financier sera désormais compétent en matière d’enrichissement illicite mais aussi de corruption, de blanchiment d’argent et dans d’autres domaines notamment des infractions à caractère fiscal économique et financier.