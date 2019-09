Barça : le penalty stoppé fait polémique !

En effet, l'international allemand ne se trouvait pas sur sa ligne au moment du tir du capitaine du BvB. Et selon les nouvelles règles de l'UEFA, la VAR aurait dû signaler ce positionnement illicite de ter Stegen et donner une nouvelle chance à Reus. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont noté cette erreur des arbitres et ont déploré le favoritisme en faveur du Barça...