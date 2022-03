Barthélémy Dias démissionne de son poste de maire de Mermoz Sacré-Coeur

C'est aujourd'hui qu'Alioune Tall, son fidèle et loyal adjoint qui a été de tous les combats de Dias, devrait être installé. Ce, à l'issue d'élections qui doivent se tenir cet après-midi. On ne sait pas trop ce qui va se passer, mais des discussions avaient eu lieu et tout avait été déjà calé et réglé comme papier à musique entre membres de la coalition Yewwi Askan WI.

Alioune Tall sera le maire et le poste de première adjointe devrait normalement aller au Pur en la personne de la députée Sokhena Oulimata Guiro (SN adjointe du Mouvement du Pur).

Barthélémy Dias, réélu maire de Mermoz Sacré-Coeur avant de prendre fonction à la ville de Dakar comme maire, a démissionné de son mandat à la tête de la municipalité qu'il occupe depuis 2009. La lettre de démission déposée auprès de l'autorité a été acceptée. Il est remplacé par Alioune Tall.