Barthélémy Dias en prison, ses partisans sonnent la grande mobilisation

La place de Barthélémy Dias n’est pas en prison. C’est le cri de cœur de ses partisans qui initient ce jeudi, une grande mobilisation pour exiger sa libération.



«Aujourd’hui, les populations de Mermoz-Sacré-Cœur sont meurtries de voir leur maire dans les liens de la détention préventive. C’est la raison pour laquelle, il y a une bonne partie de la population, surtout des jeunes et des femmes, qui est venue nous dire qu’elle souhaiterait soutenir le maire», a déclaré Alioune Tall sur Sud Fm.



C’est la raison pour laquelle, affirme-t-il, «d’un commun accord», la tenue d’un grand rassemblement a été décidée. Et cette manifestation va se tenir ce jeudi, devant les locaux de l’institution municipale.



Revenant sur l’impact que pourrait avoir l’arrestation de leur édile sur la bonne marche de la mairie, M. Tall rassure et fait savoir que tout se passe normalement. Car, soutient-il «l’administration c’est une continuité et derrière lui, il y a des personnes qui sont responsables et conscientes de leurs missions».



D’ailleurs, relève-t-il, c’est dans ce cadre que le bureau municipal et les chefs de services se sont réunis mardi, pour «continuer le travail»