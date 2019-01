Basket : Astou Traoré suspend momentanément sa carrière

Le club espagnol Ensino va devoir se passer, momentanément des services de son pivot Astou Traoré.



Pour des douleurs au genou droit, la capitaine des "Lionnes" du basket et pensionnaire de Duran Maquinaria (D1 espagnole) était absente dans l'effectif de l'équipe pour la 13é journée de la Ligue DIA d'Espagne (D1).



Un mal qui impactait négativement sur la productivité de la joueuse dans le terrain, qui d'ailleurs a pris la décision de suspendre momentanément les compétitions afin de se consacrer sur sa santé. «La blessure n’est pas trop grave, mais je n’arrive pas à m’entraîner normalement. Je ne peux même plus courir, a-t-elle confié à Stades. Ainsi j’ai décidé d’arrêter la compétition et de me soigner»