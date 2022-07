Basket - Eliminatoires Mondial 2023 : le Sénégal s’incline devant l’Egypte (76-43)

L’Egypte a pris sa revanche sur le Sénégal, qui l’avait battu lors de la 2ème fenêtre à Dakar (75-57). Les Pharaons se sont imposés devant les « Lions » (76-43). La bande à Gorgui Sy Dieng affronte la RD Congo, ce samedi, en match comptant la 2ème journée de la poule D. Le Sénégal n’a besoin que d’un seul point dans cette fenêtre pour passer au second tour.



À noter qu’au terme de cette fenêtre d’Alexandrie, 12 équipes seront qualifiées pour le second tour sous forme de play-offs. Elles seront réparties en 2 poules de 6 et disputeront un tournoi en aller-retour, prévu en août 2022 et février 2023.



A l’issue de ces play-offs, les 2 premières équipes de chaque poule et la meilleure 3ème seront qualifiées à la Coupe du monde du 25 août au 10 septembre au Japon, en Indonésie et aux Philippines.



Programme 2ème journée

Samedi 2 juillet 2022

18h00 Kenya / Egypte

20h30 Sénégal / RD Congo