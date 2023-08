Basket - Jeux paralympiques 2023: l’équipe et la délégation préoccupées, le président lance un appel au ministre des Sports

Le Sénégal va prendre part aux Jeux paralympiques 2023, à Accra (Ghana) dans les disciplines tennis, de l’athlétisme, haltérophilie et basket. Ainsi, en handi-basket, il est logé dans le groupe B avec l’Egypte et le Kenya. 12 équipes prendront part aux joutes. La compétition aura lieu du 3 au 12 septembre.



Pour préparer les Jeux paralympiques africains, l’équipe nationale de Para-basket était en regroupement interne pendant 10 jours à la piscine nationale olympique. À l’issue de ce stage, le technicien français, Pascal Montet, a officialisé sa liste de 12 « Lions » du basket qui disputera les joutes d’Accra.



Pour ces Jeux paralympiques, le Sénégal déplacera une délégation de 21 personnes. Selon Cheikh Ndiaye, président Para-Basket, la délégation quitte Dakar ce jeudi 31 août 2023. D’après lui, la délégation et l’équipe ont des préoccupations quant au plan de vol et de logistique. Il lance un appel ministre des Sports.



« Au moment où je vous parle, nous n’avons ni le plan de vol ni nos maillots et toute la logistique qui y va. On ne peut pas dire si nous quitterons Dakar ou pas. On lance appel au Premier ministre et ministre des Sports qu’il sache que les directives qu’ils avaient données n’ont pas été respectées », a fait savoir Cheikh Ndiaye.



Le tournoi des Jeux paralympiques africains en basket mettra en lice 12 nations réparties en quatre (4) poules de trois (3) équipes. Seul le vainqueur du tournoi se qualifiera aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Logé dans la poule B, le Sénégal affrontera l’Egypte et le Kenya.