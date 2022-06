Basket – National 1 féminin : Saint-Louis Basket fait chuter Ville de Dakar

Seule équipe invaincue depuis le début de la saison, l’ASC Ville de Dakar a enregistré, à Saint-Louis sa toute première défaite de la saison. Les Saint-Louisiennes sont passées par-là, elles se sont imposées sur un score de 70-67. Une victoire qui permet au Saint-Louis Basket de conserver sa 3ème place.



Vainqueur de Jaraaf (48-36) DBALOC garde solidement la 2ème place. Pour rappel, Ville de Dakar, Saint-Louis Basket Club et Jaraaf disputeront les play-offs. CEMT Ziguinchor, Bopp et Guédiawaye Basket Academy joueront les play-down.



Le duel de la poule, qui mettait aux prises le DUC et l’ISEG, a tourné en faveur des étudiantes de l’UCAD, qui ont pris le meilleur sur leurs camarades de Sacré-Cœur (75-67).



Cette journée, c’est la victoire de Mbour Basket Club devant l’UGB (43-42). Une victoire qui rapproche les Mbouroises du 4ème ticket des play-offs de l’ISEG, battu par le DUC. Dans cette poule, DUC, JA et ASFO ont décroché leur billet pour les play-offs. Fying Star et UGB joueront leur maintien en play-down.



Résultats 13ème journée

Poule A

Dimanche 19 juin 2022

Bopp / CEMT 51-38

Jaraaf / DBALOC 36-48

Saint-Louis Basket / Ville de Dakar 70-67



Poule B

Dimanche 19 juin 2022

Flying Star / JA 55-65

DUC / ISEG 75-67

Mbour Basket / UGB 43-42