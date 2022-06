Basket – National 1 masculin : Port défie Ville de Dakar, Saint-Louis Basket à l’assaut de Douane

Au programme de cet après-midi, dans la poule A, le Port (8ème, 16 pts) reçoit l’ASC Ville de Dakar (3ème, 21 pts). Reversé en play-down, le Port ira à l’assaut de l’ASC Ville de Dakar, qualifiée pour les play-offs. Dans ce duel, les Portuaires chercheront à engranger 2 points supplémentaires au classement général avant la lutte pour le maintien.



Cette 14ème journée sera clôturée ce week-end par les affiches : Bopp (6ème, 17 pts) / Louga Basket Club (5ème, 19 pts) et Jeanne d’Arc (2ème, 22 pts) / US Rail (4ème, 19 pts).



Pour rappel, DUC, JA, et Ville de Dakar ont validé leurs tickets pour le Final 8. Le dernier ticket de cette poule se disputera à distance entre US Rail et Louga BC, deux équipes à égalité de points (19). Bopp, ASC Thiès et Port sont déjà reversés en play-down.



Saint-Louis Basket à l’assaut de Douane

Dans la poule B, l’AS Douane (1er, 25 pts), qui sort d’une finale de la Coupe Saint-Michel perdue devant la Jeanne d’Arc, accueille Saint-Louis Basket (7ème, 17 pts).



En lever de rideau, USPA (8ème, 15 pts) croise le fer avec Mermoz (6ème, 17 pts). Reversés tous les deux en play-down, Mermoz et USPA chercheront à terminer en beauté avant la lutte pour le maintien.



Dans cette poule, Douane, USO, UGB, et SIBAC disputeront les play-offs. Par contre, ASFA, Mermoz, Saint-Louis Basket et USPA sont en play-down.



Programme 4ème journée

Poule A

mardi 21 juin 2022

Stadium Marius Ndiaye

15h30 Port / Ville de Dakar



Dimanche 19 juin 2022

ASC Thiès / DUC 62-65



Poule B

Stadium Marius Ndiaye

17h00 Douane / Saint-Louis Basket

18h30 USPA / Mermoz



Dimanche 19 juin 2022

UGB / USO 82-76