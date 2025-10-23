Bassirou Diomaye Faye préside la première session du Conseil Supérieur d’Orientation Agro-Sylvo-Pastorale

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé, ce jeudi 23 octobre 2025, la première session du Conseil Supérieur d’Orientation Agro-Sylvo-Pastorale (CSOASP), une instance de dialogue stratégique entre l’État et les acteurs du monde rural. Cette rencontre, qualifiée d’historique, intervient vingt ans après l’adoption de la Loi d’Orientation Agro-Sylvo-Pastorale et Halieutique (LOASPH).



Elle a permis de présenter la version révisée de cette loi, adaptée aux nouveaux défis du développement durable, de la souveraineté alimentaire et de la modernisation agricole. La tenue de ce conseil pour la première fois marque, selon plusieurs observateurs, le sens de l’écoute et l’attention particulière que le Chef de l’État accorde au monde rural.



Le Président Faye a salué « le caractère participatif, inclusif et transparent du processus ayant conduit à la révision du texte. » Il a réaffirmé la détermination du Gouvernement à faire de la LOASPH le socle juridique et stratégique d’une agriculture moderne, équitable et résiliente, au service des populations.



« Faire du Sénégal un pays compétitif, résilient, inclusif et durable, fondé sur une croissance forte, équitable et portée par un capital humain de qualité », a déclaré le Chef de l’État, rappelant la vision qui guide son action pour un développement économique et social harmonieux au bénéfice du monde rural.