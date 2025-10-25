Bassirou Diomaye Faye reçoit le Directeur de la Fondation Amadou Mahtar Mbow

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience M. Amadou Kane, Directeur de la Fondation Amadou Mahtar Mbow pour les Savoirs endogènes. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la cérémonie d’hommage national dédiée au Professeur Amadou Mahtar Mbow, ancien Directeur général de l’UNESCO et figure majeure de l’État sénégalais.
Au cours de l’audience qui s’est déroulée ce vendredi, Amadou Kane a présenté au Chef de l’État les missions et objectifs de la Fondation, centrés sur la préservation, la valorisation et la transmission des savoirs endogènes africains. Ces actions visent à perpétuer l’héritage intellectuel du Pr Mbow, dans un esprit d’ouverture, de rigueur scientifique et de promotion des valeurs africaines qui ont marqué son parcours.
Le Président de la République a salué l’initiative et réaffirmé son attachement à la sauvegarde du patrimoine intellectuel africain, en phase avec la vision d’un Sénégal ancré dans ses valeurs tout en restant ouvert sur le monde.
