Bataille rangée entre tabliers et agents de la mairie de Rufisque : neuf (9) blessés enregistrés, un véhicule endommagé

De violents affrontements ont opposé des marchands tabliers à des agents de la mairie de la ville de Rufisque. Neuf (9) personnes, des agents de l'hôtel de ville, ont été blessés au cours de la bataille rangée. Un véhicule de marque Fonton de l’institution municipale a été également endommagé par les tabliers.



Les faits ont eu lieu au cours de l’opération de déguerpissement des marchands tabliers au marché de Rufisque par des agents de la mairie de la ville chargés de la voirie.



Le journal "Les Échos" de renseigner que le marché est vite transformé en un ring de boxe. Où tous les coups sont permis.



Alertés, des éléments du corps urbain du commissariat central de police se rendent illico presto sur les lieux des affrontements et tentent de restaurer l'ordre public par l'application stricte de la décision de l'institution municipale.



Mais, face à la supériorité numérique des tabliers, les flics font appel à leurs collègues du Groupement mobile d'intervention (Gmi), qui débarquent en renfort et s'emploient à ramener le calme sans succès. Ils usent de grenades lacrymogènes et parviennent à disperser les protagonistes.



Neuf (9) agents de la voirie ont été blessés au cours des affrontements; un véhicule de la mairie de marque Fonton a été endommagé. Les policiers ont mis aux arrêts sept (7) individus parmi les marchands tabliers récalcitrants.



Ils ont été déférés au parquet pour rassemblement illicite, trouble à l'ordre public, coups et blessures volontaires ayant entraîné des incapacités temporaires de travail (ltt), violences et voies de fait, et destructions de biens publics et privés.