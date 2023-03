Bayern Munich: Julian Nagelsmann viré, Thomas Tuchel devrait le remplacer

Celle-là, on ne l’avait pas vu venir. Il faut dire qu’on habite en France et que vu d’ici, le parcours du Bayern Munich ne semblait vraiment pas infamant, avec sa 2e place en Bundesliga et sa qualification pour les quarts de finale de Ligue des champions, aux dépens du PSG. Pourtant Julian Nagelsmann a été viré de son poste d’entraîneur, a indiqué jeudi soir la presse de son pays, Bild en tête. Thomas Tuchel (49 ans), ancien technicien du PSG et de Chelsea, sans club actuellement mais domicilié dans la capitale bavaroise, est sur le point de lui succéder.

Ce vendredi matin, les dirigeants du « FC Hollywood » n'avaient pas encore officialisé l'information. Mais ils n’ont pas apprécié le début d’année 2023 de l’équipe en championnat, marqué certes par cinq victoires, mais aussi par trois nuls et deux défaites, la dernière dimanche à Leverkusen (2-1). Un licenciement en pleine trêve internationale Le Borussia Dortmund en a profité pour reprendre la tête du classement, alors qu’un alléchant duel entre les deux rivaux est annoncé pour le 1er avril, à l’Allianz Arena, au sortir de l’actuelle trêve internationale. Le Bayern, également qualifié pour les quarts de finale de Coupe d’Allemagne, doit défier Manchester City en C1, les 11 et 18 avril.