Bayern Munich : les premiers choix forts de Thomas Tuchel

Depuis le début de la semaine, Thomas Tuchel dirige ses premiers entraînements au Bayern Munich. Et le coach allemand a déjà des idées pour relancer le rouleau compresseur bavarois.



Un nouveau départ. Depuis vendredi, le Bayern Munich a décidé de confier les clés de l’équipe première à Thomas Tuchel. Apprécié pour sa philosophie de jeu mais aussi son attitude, le technicien de 49 ans a vite séduit les dirigeants munichois. Ces derniers voient en lui l’homme capable de remettre de l’ordre dans le jeu tout en obtenant des résultats.



Pour toutes ces raisons et certainement d’autres, il a donc été choisi pour succéder à Julian Nagelsmann, qui ne faisait plus l’unanimité auprès de ses patrons mais aussi d’une partie des joueurs. Sept éléments, dont Manuel Neuer, auraient d’ailleurs eu sa peau.



C’est donc dans une ambiance tendue que TT est arrivé en Bavière. Conscient de cela, il souhaite donc ramener de la bonne humeur au sein du groupe et relancer des joueurs qui n’étaient pas vraiment au mieux sous les ordres de son prédécesseur.



Lors de la séance de mardi, l’ancien coach de Chelsea s’est longuement entretenu avec Leroy Sané, un élément qui n’était pas heureux avec Nagelsmann et qui a des envies d’ailleurs. Fan de lui depuis très longtemps, TT, qui a beaucoup observé le travail de Pep Guardiola avec lui à Manchester City, veut en faire un élément important du groupe selon Bild.



Tuchel lance l’opération séduction

Il souhaite le positionner à nouveau en tant qu’ailier, son meilleur poste et celui pour lequel il a été recruté. Nagelsmann le positionnait un peu plus au cœur du jeu. Le but est de le mettre dans les meilleures dispositions et d’en tirer le maximum car le nouveau staff croit beaucoup en lui.



Tuchel et ses acolytes veulent également relancer Serge Gnabry et Sadio Mané, deux joueurs qui n’étaient pas de grands fans de Julian Nagelsmann. Concernant le Sénégalais, il aurait d’ailleurs eu un gros clash avec le coach allemand après le match retour face au PSG. Le changement d’entraîneur est donc une bonne nouvelle pour la recrue estivale.



D’ailleurs, Bild a révélé que Mané veut montrer enfin son vrai visage au Bayern Munich. Tuchel compte l’y aider. Contrairement à Nagelsmann, qui l’utilisait sur l’aile ou dans l’axe, le nouvel entraîneur veut le stabiliser sur les côtés. Outre le travail sur le terrain, l’ancien coach du PSG veut aussi réussir son opération séduction dans le groupe.



Bild explique qu’il a très bien compris l’importance de Thomas Müller dans l’effectif et son statut particulier. Il veut le mettre dans sa poche et en faire un leader, ce qu’il est déjà au final. Joshua Kimmich et Leon Goretzka, deux soldats de Nagelsmann, le sont également. Tuchel veut aussi les séduire tout en espérant qu’ils adhèrent à sa philosophie. Le changement, c’est maintenant à Munich !