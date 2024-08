Belgique : Thibaut Courtois annonce son retrait de l'équipe nationale

Le gardien de but de la sélection belge Thibaut Courtois a annoncé qu’il ne reviendrait plus en sélection temps que l’équipe sera dirigée par Dominico Tedesco l’actuel sélectionneur. L’annonce a été faite à travers son compte Instagram hier jeudi. Cependant, le gardien de but avait raté l’Euro en raison d’un différend avec son entraîneur.



Le portier du Real Madrid à travers son message évoque que les événements avec son coach ne lui permettent plus de rester en de bons termes : « pour l'avenir, mon manque de confiance en lui ne contribuerait pas à maintenir l'atmosphère de cordialité nécessaire », a-t-il écrit.



Dans son message, il a exprimé sa gratitude envers ses fans, et supporters belges. Courtois se dit fier d’avoir représenté son pays.



« Je veux m'adresser aux fans et supporters belges de notre équipe nationale. Je ressens un immense amour et une fierté de représenter mon pays sur le terrain, ainsi que tous ceux qui soutiennent les Red Devils. Je me sens privilégié d'avoir eu l'honneur de porter le maillot national. Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pas pu imaginer pouvoir le faire plus de 100 fois », a soutenu le gardien de but du Real Madrid.



Malheureusement, dit-il, suite aux événements avec le coach et après mûre réflexion, « j'ai décidé de ne pas revenir en équipe nationale belge sous sa direction ».



Dans cette affaire, poursuit-il, « j'accepte ma part de responsabilité. Cependant, avec impatience, mon manque de confiance en lui ne contribuerait pas à maintenir l'atmosphère nécessaire de cordialité ».



« La Fédération avec qui j'ai eu plusieurs discussions accepte ma position et les raisons qui m'ont conduit à cette décision douloureuse mais cohérente. Je regrette d'avoir peut-être déçu certains fans, mais je suis convaincu que c'est la meilleure ligne d'action pour la Belgique, car elle clôture un débat et permet à l'équipe de se concentrer sur la poursuite de ses objectifs », a conclu Thibaut Courtois.