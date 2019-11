Bénin : décès de Albert Tévoédjrè, figure intellectuelle et politique

Albert Tévoédjrè est décédé ce mardi 6 novembre à Port-Novo à l'âge de 90 ans, informe Jeune Afrique. Éminente figure intellectuelle béninoise, fin politicien, celui que l'on surnommait « le renard Djrègbè » fut notamment l'un des artisans de la transition démocratique.



Il était à la fois professeur, intellectuel et homme politique. Il était aussi homme de médiation. Auteur de nombreux livres, dont les plus remarqués furent L’Afrique Revoltée, publié en 1958, et La Pauvreté, richesse des peuples, en 1978, ouvrages cultes dans les milieux tiers-mondistes en Afrique.